Trabzonspor, geçtiğimiz yaz Persepolis'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak feshettiğini duyurmuştu. 31 yaşındaki futbolcunun yeni durağı ise bugün resmen belli oldu.

Persepolis kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla Amiri'nin bir sezonluk ara sonrası takıma döndüğünü açıkladı. Eski takımıyla iki yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, transferiyle ilgili olarak "Iran'dan birkaç teklif daha aldım ama tercihimi evime dönmekten yana kullandım. Yeniden Persepolis forması giyeceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler