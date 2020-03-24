Son dakika haberi: Ülkemizde yayılan corona virüsü salgını sonrası Trabzonspor ile sözleşmesini fesh eden John Obi Mikel'den son dakika transfer açıklaması geldi. İngiliz basınına konuşan Mikel, İngiltere'ye dönüş sinyalleri verdi.

Ailesine yakın olmak istediği vurgulayan tecrübeli futbolcu, ''Şuan neresi olacak bilmiyorum. Kariyerimdeki yeni sayfaya odaklandım. Belki İngiltere olur. Hep beraber olacağız.'' ifadelerini kullandı.

Kaptan Sosa'nın tepkisini çekmişti

Corona virüsü salgını yüzünden büyük tedirginlik yaşayan ve “İngiltere’ye ailemin yanına gitmek istiyorum” diyerek Trabzonspor’dan ayrılan Obi Mikel, sözleşmesi feshedildikten sonra Jose Sosa’yı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Mikel’in bu hareketinin perde arkasında ise Arjantinli yıldız ile yaşadığı tartışma olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Başakşehir karşılaşması öncesi sosyal medyadan “Futbol oynamak istemiyorum” açıklaması yapan Mikel, bu süreçte takımın kaptanı Sosa’nın tepkisini çekti.

Arjantinli yıldızın Mikel’e, “Bizim çocuğumuz yok mu! Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Ancak çözüm bu değil. Virüs tehlikesi dünyanın her yerinde var. Burada işimizi yapıyoruz, biz profesyoneliz. Sözleşmemiz var. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculara böyle bir dönemde gitmek yakışmaz” dediği öğrenildi.







