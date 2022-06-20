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Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, El İttihad'la anlaştı!

Süper Lig'in gözde ismi Anthony Nwakaeme'nin geleceği belli oldu... Trabzonspor'a şampiyonlukla veda eden Nijeryalı futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden El ittihad'la 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. 33 yaşındaki oyuncunun kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

20 Haziran 2022, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, El İttihad'la anlaştı!

Bordo-Mavililer'e şampiyonlukla veda eden Anthony Nwakaeme'nin geleceği merak ediliyordu. İsmi Fenerbahçe , Beşiktaş ve Gaziantep FK'yla anılan Nijeryalı futbolcu için Sarı-Lacivertliler'den gün içinde 'İlgilenmiyoruz' açıklaması gelmişti. 

33 yaşındaki futbolcu bu süreçte görüştüğü Körfez ekiplerinden El İttihad'la anlaştı. 61saat'in haberine göre; tecrübeli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan temsilcisinin yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifine evet dediği öğrenildi.

Türkiye kariyerini 47 gol, 40 asistle tamamlayan Nwakaeme'nin en kısa zamanda resmi imzayı atması bekleniyor. 


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