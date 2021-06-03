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Trabzonspor'dan ayrılan Afobe’nin rotası Championship

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan ancak beklentilerin aşağısında kalan Benik Afobe kiralık sözleşmesi bittikten sonra kulübü Stoke City’ye geri döndü. 28 yaşındaki forvetin pek çok Championship ekibiyle temasta olduğu öğrenildi.

03 Haziran 2021, Perşembe 09:18 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan ayrılan Afobe’nin rotası Championship

Kiralık sözleşmesi bittikten sonra kulübü Stoke City’ye geri dönen Benik Afobe, kariyerine İngiltere’de devam edecek. 28 yaşındaki forvetin pek çok Championship ekibiyle temasta olduğu öğrenildi.

Trabzonspor macerası istediği gibi geçmeyen Afobe, 29 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırmıştı. Bordo-Mavililer, Afobe’nin yerine alternatif forvet olarak Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita’yla anlaşmıştı.


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