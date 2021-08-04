Fırtına, forvet çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor... Sörloth konusunda bekleyişine devam eden Bordo-Mavililer, Cornelius ve Willian Jose’nin ardından Artem Dovbyk’e rotayı çevirdi. 24 yaşındaki başarılı santrfor için resmi girişimlere başlayan Trabzonspor , 3.5 milyon Euro artı sonraki satıştan pay içeren bir teklif yaptı. Ancak oyuncunun iki talibi daha var: Shakhtar ve Anderlecht. Ukrayna’nın dev ekibinin, Trabzon’dan daha yüksek öneride bulunduğu öğrenildi. Dovbyk’ın menaceri Anderlecht’in de teklifi olduğunu belirtti. Bunun üzerine teklifini yükseltmeye hazırlanan Fırtına, rakamı 4.5 hatta 5 milyon Euro seviyelerine çekmeyi planlıyor. Dovbyk transferinde Shakhtar ve Anderlecht ile büyük bir yarışa giren Trabzonspor, oyuncu tarafıyla temas halinde.

Öncelikleri yurt dışı...

1.89’luk golcünün Trabzonspor’un ilgisine sıcak baktığı, Dnipro’nun da futbolcusunu ülke içinde bir kulübe göndermekten ziyade yurt dışına satmak istediği belirtildi. Ancak Shakhtar’ın teklifi, Trabzonspor’un çok üstünde seyrederse Dovbyk’in kadroya katılması zor gözüküyor.

Safa Can Konuksever