Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Karadeniz temsilcisi, Wilfried Bony, Simon Terodde ve Cladiu Keseru derken bir anda rotasını dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge’ye kırmıştı. Geçen sezon İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, Avrupa’dan istediği teklifleri alamaması üzerine Bordo- Mavili yönetim düğmeye bastı. İngiliz oyuncu ile direkt temasa geçildi.

En kısa zamanda...

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, tatilini Amerika’da sürdüren yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme teklif etti. Sturridge senelik 3 milyon Euro ve imza parası talep ederken, yönetim başarılı oyuncu ile sıkı bir pazarlığa girdi. Görüşmelerde büyük aşama kaydedildiği öğrenilirken, Fırtına en kısa zamanda pazarlıkları sonuçlandırmayı hedefliyor.