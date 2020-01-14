Trabzonspor, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un açıklamaları üzerine dün resmi sitesinden sert bir açıklama yayımladı. Bordo-Mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eşi benzeri görülmemiş derecede trajikomik bir olay başımıza geldiğinde bunu nasıl adlandırırız? Elektriği olmayan bir köye elektrik faturasının gelmesi gibi. Halkımız uzun yıllardır bu ve benzeri durumlar karşısında ’Aziz Nesin’lik olay’ ifadesini kullanıyor. İşte Trabzonspor’un bugünlerde içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler de ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir. Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor.”

‘Devrimi biz yaptık’

“Trabzonspor için kurgulanmış model sözleri ile oluşturulmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur. Kamuoyunun da gayet yakından takip ettiği üzere, yönetim kurulumuz göreve geldiği Nisan 2018’den bugüne ekonomik anlamda devrim niteliğinde kararlar almış ve bunları uygulamaya koymuştur.”

‘Transfer de yaptık borç da ödedik’

“Yönetimimiz, şu ana kadarki görev süresi içerisinde (2018-2019, 2019- 2020) 31 milyon Euro bedelle oyuncu satışı gerçekleştirirken, 13 milyon Euro’luk transfer yapmıştır. Kadro maliyeti 39 milyon Euro’dan, 21 milyon Euro’ya düşürülmüştür. Diğer bir deyişle, kulübümüz oyuncu satışından elde ettiği gelirin yalnızca 3’te 1’ini yine oyuncu transferini harcarken, geri kalan bölümünü borç ödemelerinde kullanmıştır.”

‘6 oyuncumuz 70 milyon Euro’

“Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Kamuoyunda büyük ses getiren Yusuf Yazıcı’nın 17 milyon Euro’ya satışının yanı sıra oyuncularımızdan Uğurcan Çakır’a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür’e ise 23 milyon Euro’luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon Euro’luk değere ulaşmıştır.”

‘Toplumu yanlış yönlendiriyorlar’

“UEFA ve CAS kararlarıyla şike yaptıkları için üç yıl surette Avrupa kupalarından men cezası ile cezalandırılmış bir kulübün başkanının hala, şikenin sahaya yansımadığı yönündeki gülünç iddiasını sürdürüyor olması yahut sportif ve adli yargı arasındaki ayrımı manipüle ederek toplumu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olması, Türk futbolunda Aziz Nesin’lik hikayelerin henüz tükenmediğini göstermektedir.”

‘Güçlünün hukuku değil hukukun gücü’

“Düzen artık değişmiştir. Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin’in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait’ler devrinin sonuna gelinmiştir. ’3 Temmuz Ruhu’ başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar oluşturarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye’de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır”

‘Taraftarımız desteğe devam etsin’

“Son olarak, ‘Büyük Trabzonspor’ camiasının son gelişmelerle ilgili hiçbir şekilde tahriklere kapılmamasını, söylenenlerden etkilenmemesini, futbolun sahada oynanan bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle sadece ve sadece takımlarını desteklemelerini hassasiyetle rica ediyoruz.”