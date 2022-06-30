Trabzonspor ’da 4 kez şampiyonluk yaşayan efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, dün evinde düşme sonucu yaralandı. Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen Özyazıcı ameliyat edildi. Tedavisi süren Özyazıcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Trabzonspor Kulübü mesaj yayımladı.

Kulüpten yayımlanan mesajda, “Efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı yaşadığı talihsiz kaza sonucu kırılan kalçasından ameliyat olmuştur. Sağlık durumu iyi olan efsane hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.