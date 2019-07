Trabzonspor’dan 9 futbolcuya imza

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'da 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki Futbol Koordinasyon Merkezi'nde Trabzonspor Başkan Yardımcısı ve Genel Saymanımız Emin Kahraman ile İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar'ın katıldığı imza töreninde Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile sözleşme imzalandı. 1461 Trabzon'dan kadroya dahil edilen Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, Mert Kurt, İsmail Karakaş ve Azat Kuçkar ile 3'er yıllık, altyapıdan kadroya katılan Talha Reşat Bulut, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç ve Sertan İrkilmez ile ise 5'er yıllık mukavele yapıldı.

KAHRAMAN: İNŞALLAH TRABZONSPOR'UN BAŞARISI İÇİN TER DÖKECEKLER

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Emin Kahraman, çok güvendikleri, her biri birbirinden yetenekli 9 futbolcuyu kadroya dahil ettiklerini belirterek, "Bazı arkadaşlarımız altyapımızda, bazıları ise 1461 Trabzon'da yine Trabzonsporumuz için mücadele ediyorlardı. Şimdi onlar için yeni bir dönem başlıyor. İnşallah çok çalışacak, çok dinleyecek, güçlenerek Trabzonsporumuzun başarısı için ter dökecekler. Hem camiamız hem de genç futbolcularımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

