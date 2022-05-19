Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor , daha lig bitmeden önümüzdeki sezon için transfer hareket planını da hazırladı. Bordo mavililer gidecek oyunculara bağlı yedi transfer yapmayı planlıyor. Savunma hattında sağ bek, sol bek, sağ stoper ve defansif orta saha mevkileri için çalışmalar sürüyor. Ayrıca 1-2 kanat ve forvet transferi de gündemde. Medical Park Stadı’nda ve İstanbul’da gerçekleştirilen şampiyonluk görüntülerinin özellikle yabancı transferinde kulübün elini güçlendirmesi bekleniyor.

KAMPA TAM KADRO

Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak yıldızları ikna etmeyi planlıyor. Kolları erkenden sıvayan başkan Ahmet Ağaoğlu, üç isimle anlaşmak üzere olduklarını söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da istediği 3-4 isimle temasa geçtiklerini ifade eden Ağaoğlu “Sakatlıklar yüzünden şampiyonluk yolunda sıkıntılar çektiğimiz dönemler oldu. Önümüzdeki sezon daha geniş ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmemiz şart. Hedefimiz yine kamp başlamadan takviyeleri yapmak” dedi. (Türkiye)