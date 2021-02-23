İstanbul'da 28 Şubat-4 Mart tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Kadroda Bordo-Mavililer'in formasını giyen 3 isim yer aldı. Başakşehir maçında ilk kez A Takım forması giymenin sevincini yaşayan 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu, 19 yaşındaki ön libero Hakan Yeşil ve yine 18 yaşındaki sağ bek Taha Erdem Cevahiroğlu yer aldı. Ayrıca Karadeniz ekibinden Misli.com 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'a gönderilen Salih Kavrazlı da kadroda kendisine şans buldu.

Pazar toplanıyorlar

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Şubat Pazar günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü ise Şenol Ustaömer yapacak.