Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor şu ana kadar 11 yeni ismi kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, Caleb Ekuban'ın bonservisini almasına ve John Obi Mikel gibi dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmasına rağmen şu ana kadar kasasından sadece 1 milyon 860 bin Euro bonservis bedeli çıkardı. Yapılan transferlerin yaş ortalamasının 21.5 olması da dikkatleri çekiyor. Bordo-Mavililer ayrıca transferlerde birçok oyuncunun menajerine ek ücret ödeme de yapmadı.

MAAŞLAR DA GERİLEDİ

Ayrıca takımdan ayrılan Rodallega ve Olcay'a yıllık 1 milyon 700'er bin Euro, Ibanez'e 1 milyon Euro, Amiri'ye ise 700 bin Euro veriliyordu. 4 oyuncunun toplam maaşı 5 milyon 100 bin Euro'yu bulurken transfer edilen 11 oyuncuya ödenecek rakam ise 3 milyon 240 bin Euro oldu.

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Kaynak: Takvim