Akyazı’da 4. haftadaki Galatasaray derbisinde 2- 0’dan gelip maçı 2-2 bitiren Bordo-Mavililer, sonrasında art arda Kasımpaşa ve Konya deplasmanlarına gitmişti. Bu iki karşılaşmadan 4 puan çıkartan Fırtına, 15 gün sonra taraftarının karşısına çıktı. Ancak liderlik maçında tribünler boş kaldı. Alanyaspor mücadelesi öncesi satışa sunulan yaklaşık 20 bin biletin 12 bini satılırken, 8 bin bilet elde kaldı. 41 bin kişilik Medical Park Stadı’nın neredeyse 4’te 1 dolarken, yönetimin kale arkası biletlerini 60 TL’den başlatması karşılık bulmadı.

Sonraki rakip Fener

Her şeye rağmen 12 bin kadar Trabzonlu futbolseverler 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verdi fakat çok istenen galibiyet gelmedi ve Bordo-Mavililer üst üste ikinci kez lider olmak fırsatını tepti. Önümüzdeki hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor , milli ara sonrası Akyazı’da Fenerbahçe ’yi konuk edecek.