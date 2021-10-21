Bordo-Mavililer, bu sezon ilk kez basına açık yaptığı antrenmanla Göztepe hazırlıklarını sürdürdü. 1 günlük izin sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde takım toplanırken, idman boyunca oyuncuların neşesi dikkat çekti. Futbolcular sık sık birbirleriyle şakalaşırken, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Antrenmanı sık sık kesen Avcı, isabetli pas, hızlı hücum ve pres konusunda uyarılarda bulundu. İdman öncesi basın mensuplarıyla da kısa bir süre sohbet eden Abdullah hoca, “Destek olmaya devam edin. Çok iyi yoldayız. Umarım sezon sonunda bunun karşılığını alırız. Trabzonspor başaracak ise hep birlikte başaracak. Herkesin desteği çok değerli” diye konuştu.

Parmak ve Koita ayrı çalıştı

Uzun süredir sakatlığı devam eden oyunculardan Koita ve Abdulkadir Parmak, idmanın ilk bölümünde takımdan ayrı olarak hafif tempolu bir koşu yaparken, ikinci bölümde salonda çalıştılar. Öte yandan arka adalesindeki ağrı ve yorgunluk nedeniyle Abdülkadir Ömür dinlendirildi.

Hamsik geri dönüyor

Slovakya Milli Takımı’nda sakatlanan ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Marek Hamsik, geri dönüş hazırlığında. 34 yaşındaki yıldız orta saha, dünkü antrenmanda düz koşu yaparken, ardından topa çalışmalar gerçekleştirdi. Hamsik, Göztepe maçında kadroda olmayı hedefliyor.

Cornelius'a özel izin

Karadeniz ekibinin yıldız forveti Cornelius, eşinin hamileliği sebebiyle izinli olarak ülkesine gitti. Danimarkalı yıldızın, bugünkü çalışmada takıma katılması bekleniyor. Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında sonradan oyuna soktuğu Cornelius’u bu kez 11’de başlatmaya hazırlanıyor.