Sezonun ilk 5 haftasında 13 puan toplayan Trabzonspor , zorlu Konya deplasmanına liderlik için çıktı... Maçın daha ilk dakikası dolmadan Cornelius ile öne geçen Bordo-Mavililer, Vitor Hugo’nun direkt kırmızı kartla atılmasının ardından şok oldu. 1 kişi eksik rakibi karşısında oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Konyaspor, Endri Çekiçi’nin 2 güzel golüyle öne geçti. İkinci yarıda tamamen beraberlik için yüklenen Trabzonspor, 76’da Amir Hadziahmetovic’in kendi ağlarına gönderdiği topla skoru dengeledi. Son 15 dakikalık bölüm nefes keserken, her iki kalede de çok kritik pozisyonlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

Şimdi rakip Alanya

Bordo-Mavililer, Beşiktaş ’ın takıldığı haftada zirveyi kaçırdı ancak 80 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı maçta yine de önemli bir puan kazandı. Üstelik Abdullah Avcı ve öğrencileri, kulüp rekorunu da kırdı. Deplasmanda yenilmeme serisini 21 karşılaşmaya çıkartan Trabzonspor, tarihinde ilk kez bu kadar uzun bir seriye ulaştı. Haftayı Beşiktaş’la aynı puanda bitiren Fırtına, pazartesi günü Alanyaspor ’u Akyazı’da konuk edecek.