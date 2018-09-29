Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, zorlu mücadele öncesinde son idmanını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Lacivert-Beyazlı ekip karşısında orta saha kurgusunu değiştirmeyi planlayan Fırtına’nın hocası Ünal Karaman’ın, cezalı olan Yusuf Yazıcı’nın formasını Olcay Şahan’a devrettiği, Yusuf’un mevkiisinde ise Rodallega’ya şans verdiği öğrenildi.

Fırtına’da 2 eksik

Bordo-Mavililer’de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde yalnızca 2 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi de sakatlığı sebebiyle olmayacak.

Öte yandan konuk ekipte ise Khalili ve Koita’nın halen sakatlıkları devam ederken, Trabzonspor karşısında forma giyme ihtimallerinin çok düşük olduğu bildirildi.

Filip Novak’a hücum emri

Trabzonspor’un tecrübeli sol bek oyuncusu Filip Novak, 2018 yılında Süper Lig’de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri olmayı başardı. Novak, Beşiktaş’lı Pepe ve Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu ile birlikte 4 gol attı.

Bu doğrultuda teknik direktör Ünal Karaman da 28 yaşındaki futbolcuya, Kasımpaşa karşısında sürekli olarak hücuma destek vermesi konusunda uyardı.

Çek futbolcunun, bu sezon 5 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.

Paşa avcısı Burak Yılmaz

Bordo-Mavililer’in yıldız golcüsü Burak Yılmaz, son dönemde Kasımpaşa karşısında sergilediği futbol ile dikkat çekiyor.

33 yaşındaki santrfor, İstanbul ekibiyle oynanan son 3 maçı da boş geçmedi. Milli futbolcu, bu süre içerisinde rakip filelerin ağlarını 3 kez sarsarken, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor ile 2020 yılının Mayıs ayına kadar kontratı bulunan Burak, bu sezon toplamda ise 2 maçta 1 gol attı.



