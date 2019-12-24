Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçtiğimiz hafta iç sahada kaybettikleri Denizlispor maçının kadrosunda tek değişiklik yaptı. O karşılaşamda 4-4-1-1’de Yusuf Sarı’yı sağ kanatta kullanan Karaman bu kez 4-2-3-1’e döndü ve genç oyuncuyu yedek soyundurup forvet arkasında Abdulkadir Parmak’a 11’de forma verdi.

İkinci yarının başında Sturridge’i kenara alan Ünal Karaman, Yusuf’u sahaya sürdü. 21 yaşındaki oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü, önümüzdeki hafta Kayseri karşılaşmasında forma giyemeyecek.