3 Temmuz’da sezonu açan Bordo-Mavililer, milli takımlara giden oyuncularından yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyordu. A Milli ve Ümit Milli Takım kamplarına gitmeleri nedeniyle izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır, önceki gün Trabzon’a geldi. 4 oyuncu da ayaklarının tozu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde devam eden yeni sezon hazırlıklarına katıldı.

Karaman hasret giderdi

Teknik direktör Ünal Karaman öğrencileri ile yakından ilgilenip hasret giderirken, yönetim de Yusuf ve Abdülkadir ile özel bir görüşme yapmayı planlıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer sezonunun gözde isimleriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

‘1 sezon daha kalın’

Fırtına’nın patronu, ikisine de gelen resmi teklifleri bildirecek. Ancak gençlerini göndermemekte kararlı olan Ağaoğlu, yıldızlarına, “En azından bir sezon daha beraber devam edelim. Aramıza yeni katılan gençlere rol model olun. Avrupa’da da sizi Trabzonspor formasıyla izleyelim” önerisini iletecek. Toplantıdan çıkacak sonuca göre Karadeniz ekibinde transfer politikası netleşecek.