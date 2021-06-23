Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ancak ilk devrede Wolfsburg formasıyla Almanya'da sadece 2 maçta forma giyen Yunus Mallı fizik-kondisyon açısından çok gerideydi. Bu nedenle Bordo Mavililer'de bekleneni veremeyen 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezona çok iyi hazırlanıyor. Hemen hemen hiç tatil yapmayan tecrübeli futbolcu, özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Hamsik transferi sonrasında orta sahada seviye iyice artarken, Yunus Mallı da rekabette olmak adına büyük çaba sarf ediyor. Yeni transfer etkisi yaratmayı hedefleyen yıldız oyuncu, Avcı'nın gözüne girmek için 28 Haziran'daki hazırlık kampına hazır gelmeyi amaçlıyor.