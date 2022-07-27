Trabzonspor , Yunus Mallı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncuya 7 milyon TL'lik fesih tazminatının 10 taksit halinde ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir.

Kasımpaşa'ya imzayı attı

Trabzonspor’la yollarını ayıran Yunus Mallı, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Yeni transferimiz Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

23 karşılaşmada forma giydi

2020-21 sezonu devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’dan büyük umutlarla transfer edilen Yunus Mallı, bordo mavili formayla bugüne kadar çıktığı 23 karşılaşmada 649 dakika forma giyebildi. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ’de 2020-21 sezonunda 13, 2021-22 sezonunda ise 7 kez forma şansı buldu.



