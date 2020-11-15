Trabzon’da Avcı rüzgarı devam ediyor... Salı akşamı şehre gelen, ertesin gün hemen takımın başında ilk antrenmanına çıkan tecrübeli teknik adam, tempoyu hep yüksekte tuttu. Milli arayı çok iyi değerlendiren Abdullah hoca, yoğun bir idman programı uyguluyor. Disiplinden asla taviz vermeyen ve işi sıkı tutan 57 yaşındaki çalıştırıcı, tam anlamıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne ağırlığı koydu. Oyuncuların bir an önce toparlanması adına ekibiyle beraber moral-motivasyonu artırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiren Avcı, dünkü idman sonrası takıma 1 gün izin verdi.

Maça kadar durmayacaklar

Genel olarak öğrencilerinin azminden memnun olan Avcı, yarından itibaren taktik çalışmalara ağırlık verecek. 22 Kasım’daki Erzurumspor mücadelesiyle Trabzonspor’un başındaki ilk maçına çıkacak olan deneyimli hoca, güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Avcı’nın bu karşılaşmaya kadar idmanlara bir daha ara vermesi beklenmiyor.