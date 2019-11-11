Milli ara, Karadeniz ekibine ilaç olacak... Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, yaklaşık 2 haftalık arada yıldızlarının bir kısmına kavuşacak.

Sakatlıkları nedeniyle Alanya maçında görev yapamayan Jose Sosa, Obi Mikel ve Daniel Sturridge, aranın ardından hazır hale gelecek.

Ekuban geri sayımda

Üstelik 2 ay önce idmanda ayak tarak kemiği kırılan ve İtalya’da ameliyat olan Caleb Ekuban da önceki gün Trabzon’a döndü. Alanya maçını Akyazı’dan takip eden Ganalı oyuncunun da milli ara sonrasında yavaş yavaş sahalara dönmesi bekleniyor.

Sakat oyuncuların dönmesiyle teknik direktör Ünal Karaman’ın da eli bir hayli güçlenecek.