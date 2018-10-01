Kulüplerin borçları ve ülkemizdeki döviz kurunun artması göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği yerli oyuncuların ödemelerini TL ile alması gerektiğini belirtmişti.

Bu konuda ise ilk adımı Trabzonspor atmaya hazırlanırken, bu hafta içerisinde Türk oyuncularla masaya oturulması bekleniyor.

Kuru yaklaşık olarak 5’e sabitlemeyi hedefleyen Bordo-Mavili yönetim, yerli isimlere TL üzerinden ödeme yapması durumunda Burak’tan 7 milyon TL, Onur’dan 4 milyon TL, Olcay’dan ise 3.2 milyon TL’lik bir kar elde edecek.