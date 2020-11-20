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Trabzonspor'da yeni dönem yeni Abdülkadir Ömür

Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte değişim rüzgârları arttı. Deneyimli teknik adam, koruması altına aldığı oyuncusuna daha fazla sorumluluk yükleyerek hücumda etkili kullanmak istiyor. Bu isimlerden biri de Abdülkadir Ömür.

20 Kasım 2020, Cuma 08:23 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da yeni dönem yeni Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da bu sezonki performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Abdülkadir Ömür, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir kimliğe doğru adım atıyor. Avcı'nın, "Onu korumam altına aldım" vurgusunu yaptığı genç oyuncu, takımın hücum organizasyonlarını şekillendirmede en önemli isimlerden birisi olacak. Avcı, göreve gelir gelmez ilk iş olarak sakatlığı nedeniyle milli takıma gidemeyen Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaptı ve "Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin. Şimdi yeniden başlıyoruz" dedi. Genç oyuncu sakatlığının da geçmesi üzerine antrenmanlarda ekstra performans ortaya koymaya başladı.

2 GOLE KATKI

Bu sezon bordo-mavili forma ile 8 maçta şans bulan Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 1 asistle oynayıp toplamda 2 gole katkı yaptı.

MORALLER YERİNDE

Bordo-mavili takımda Abdullah Avcı ile birlikte antrenmanlarda neşenin dozu da arttı. Deneyimli teknik adam, idman temposunu yükseltirken bir yandan da takımın enerjisini artırmaya çalışıyor. (Sabah)

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