Ana transfer planlamasına göre sadece sağ stoper bölgesi eksik kalan Fırtına, savunmaya yapacağı takviyenin ardından diğer bölgelerde fırsat transferi kovalayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da Avusturya kampı sonrası bu konuya dikkat çekerken, “Orta saha ve forvet için ilerleyen süreçte gelişmeler olabilir. Kulübün maddi şartlarına uygun isim çıkarsa, bakacağız” demişti. Menajerler tarafından Fırtına’ya sürpriz bir isim önerildi: Xeka... Lille ile sözleşmesi biten Portekizli orta saha, Trabzonspor ’a teklif edildi. Daha önce Galatasaray ’la da adı ciddi şekilde anılan 27 yaşındaki futbolcu konusunda kararı Abdullah Avcı verecek.

31 maçta 4 gol attı

Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı futbolcu, orta sahanın merkezinde çift yönlü oynayabiliyor. Her iki ayağını da kullanan Xeka, geçen sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Portekizli, Yusuf Yazıcı’nın da eski takım arkadaşı...