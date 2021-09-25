Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli stoper, Çok hızlı gelişen bir pozisyondu ve tek amacım topu uzaklaştırmak iken, ne yazık ki rakibime temas etmiş oldum. Bu kadar önemli bir maçta arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için soyunma odasında hepsinden özür diledim. Kulübümüzden ve taraftarlarımızdan da özür diliyorum. Pozisyonda kesinlikle kötü niyetim yoktu. Zaten Skubic'le de saha içinde konuştum ve özür diledim. El sıkıştık. Kazanılan harika puandan ötürü tebrikler size savaşçılar" dedi.

Öte yandan Vitor Hugo, Konyaspor maçındaki faulü 'kural dışı hareket' görülerek, PFDK'ya sevk edildi. Normalde direkt kırmızı kartın karşılığı 2 maç ceza ancak ekstradan PFDK'ya sevk edilen futbolcunun daha yüksek ceza alma şansı var. Eğer böyle bir durum yaşanırsa Hugo, 9. haftadaki Fenerbahçe derbisini kaçıracak.