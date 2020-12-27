Performansıyla göz dolduran Hugo, Galatasaray karşılaşmasına da ilk 11'de başladı. 25'te kullanılan frikikte vurduğu kafa vuruşu kaleci Okan tarafından kurtarılan tecrübeli futbolcu, ikinci yarının henüz ilk bölümünde şanssız bir sakatlık yaşadı. 67'de onun yerine Majid Hosseini oyuna girdi.

Djaniny net fırsatı kaçırdı

Zorlu mücadelede henüz skor golsüz devam ederken Trabzonspor'un hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Jorge Djaniny, çok önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Djaniny, Bordo-Mavililer'in 11. dakikada geliştirdiği atakta sağ çaprazdan vurdu ve topu kaleye gönderemedi. 29 yaşındaki futbolcu, bu pozisyonda rakip fileleleri sallamayı başarsaydı, maçın seyri bambaşka olabilirdi.