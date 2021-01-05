Galatasaray derbisinde sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Vitor Hugo’dan güzel haber geldi. Fırtına’nın bu sezonki en iyi transferi olarak dikkat çeken ve Edgar Ie ile savunmadaki sorunu çözen Brezilyalı futbolcu, Göztepe karşılaşmasında kadroda olacak. Belinde kas gerilmesi yaşayan 29 yaşındaki oyuncuya 1 haftadır yoğun tedavi uygulanırken, ağrıları büyük oranda geçti. Hugo’nun ilk 11’e girip, Hosseini’den formayı alması bekleniyor. Özellikle hava hakimiyeti sayesinde yan toplarda Trabzonspor’un savunmasına nefes aldıran Hugo, Hatay deplasmanında kornerde hücuma çıkmış ve müthiş bir kafa vuruşuyla ağları havalandırıp, 3 puanı getirmişti.

İdeal savunma sahada

Vitor Hugo’nun dönüşü sonrası Trabzonspor savunması ideal şekline kavuşacak. Yarınki Göztepe mücadelesinde beklerde yine Serkan Asan ve Marlon olacak. Stoper ikilisinde de Hugo-Edgar görev yapacak. Avcı yönetiminde çıktığı 8 lig maçında sadece 5 gol yiyen Bordo-Mavililer, Karagümrük deplasmanında kalesinde çok az pozisyon verdi.



