Eddie Newton’un ardından Trabzonspor’da 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve milli arada 2 haftadır takımı çalıştıran Abdullah Avcı için bugün yeni bir meydan okuma başlıyor... Başakşehir’de şampiyon takımın temellerini atan ancak Beşiktaş serüveni istediği gibi geçmeyen 57 yaşındaki hoca, Fırtına’nın başında kendini yeniden ispatlamak ve Trabzonspor’u da ayağa kaldırmak istiyor. Hafta içinde yaptığı basın toplantısında ‘teknik, taktik, sistem’ gibi konulara bir kenara bırakıp, en acil şeyin galibiyet olduğuna vurgu yapan Avcı, Fırtına’nın ligdeki 57 günlük 3 puan hasretine nokta koymayı hedefliyor. Son maçını 3. haftada Yeni Malatya karşısında kazanan Bordo-Mavililer sonrasındaki 5 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ligdeki 334. maçı

Abdullah hoca, bu akşam Akyazı’da oynanacak maçla, tam 305 gün önce bıraktığı yeşil sahalara da tekrar dönmüş olacak. Avcı, en son 20 Ocak 2020’de Beşiktaş’ın başında Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkmış ve bugünkü rakibi Erzurumspor’a 3-2 yenilince görevinden ayrılmıştı. Deneyimli hoca, Trabzonspor macerasına da yine Erzurumspor’la başlayacak. Süper Lig’de bugüne kadar 333 maçta teknik adamlık yapan Avcı, 156 galibiyet, 85 beraberlik ve 92 mağlubiyet elde etti.