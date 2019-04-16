Trabzonspor'da Ünal Karaman fırtınası
Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman, Yeni Malatya maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman öncesi oyuncularıyla şakalaşan deneyimli çalıştırıcı çalışma sırasında ise eksik yapılan hamlelere müdahale etti. Paslaşan oyunculara diğer oyuncuların hızlı bir şekilde yardım etmeleri gerektiği konusunda ikazlarda bulunan Karaman, hızlı ve çabuk düşünmelerini istedi.
Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ogenyi Onazi ile Yusuf Yazıcı katılmadı. Ayrıca Abdulkadir Parmak ile Batuhan Artarslan’ın salonda çalıştığı belirtilirken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı koşu yaptı.
YUSUF'UN UÇAĞI RÖTAR YAPTI
İstanbul'da dün akşam ödül törenine katılan Yusuf Yazıcı'nun sis nedeniyle uçağı rötar yaptığı ve bu nedenle Trabzon'a gelemediği belirtildi. Bu nedenle sabah antrenmanında yer almayan Yusuf Yazıcı'nun bugün Trabzon’a gelerek telafi antrenmanı yapacağı kaydedildi.
KARAMAN SIK SIK UYARDI
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı. Son bölümde ise gruplar halinde çift kale maç oynandı. Bu sırada teknik direktör Ünal Karaman öğrencilerinden sürekli olarak pas alırken, hücuma çıkarken ve savunma yaparken destek koşuları yapmalarını istedi. Karaman’ın bu konuda sık sık uyarılarda bulunması ise dikkat çekti.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.