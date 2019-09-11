Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman tarih yazıyor... Futbolculuk kariyeri ile efsaneleştiği Trabzonspor’a teknik adam olarak dönen başarılı çalıştırıcı oldukça iyi bir grafik ortaya koydu.

Oynattığı futbolla takdir toplayan tecrübeli hoca aldığı sonuçlarla da Fırtına’ya 4 yıl sonra Avrupa Ligi’nde, 5 yıl sonra da Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele etmeye hak kazandırdı.

13 kez kaybetti

Hatta Karaman, şu anda A Milli Takımımız’da görev yapan ve geçmiş dönemlerde Karadeniz devinin başında başarılı bir performans sergileyerek ‘en iyiler’ arasına giren Şenol Güneş’i dahi geride bıraktı.

Kurt teknik adam, Trabzonspor’un başında çıktığı ilk 50 maçta 27 galibiyet alırken, 10 kez de rakipleri ile yenişememişti. Güneş yönetimindeki Fırtına 13 kez ise sahadan mağlup ayrılmıştı. Bu istatistik puana yansıtıldığında Güneş, 50 karşılaşmada 91 puana ulaştı.

9 mağlubiyet aldı

Karaman ise Bordo- Mavili takımın başına geçtiği ilk günden bu yana toplamda 49 maça çıktı. Deneyimli hoca söz konusu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. 49 sınavda 92 puanı hanesine yazdıran Ünal Karaman, bu alanda Şenol Güneş’i geride bıraktı.

Atalay Özçelikli | FANATİK ÖZEL