Trabzonspor’da Ünal Karaman, 61. maçına çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen herhangi bir şey kaybetmediklerini söyledi.

Bordo-Mavili ekibin başında 61. maçına çıkacak olan Karaman, “Alanyaspor’u yenersek yeniden çıkışa geçeriz” dedi ve ekledi: “Zirve için yeniden iddialı olabiliriz. Evet, son dönemde çok fazla oyuncumuz sakatlık kurbanı oldu. Ancak bu formayı giyen herkes elinden geleni yaparsa yenemeyeceğimiz takım yok.”

‘Yeni bir başlangıç için...’

“Son dönemde kötü sonuçlar almış olabiliriz. Ama dünyadaki her takım zaman zaman böyle dönemlerden geçebilir. Bu yüzden dışarıdaki eleştirilere kulak asmadan, kendimiz gibi oynayıp yola devam etmeliyiz. Yeni bir başlangıç yapmalıyız ve bunun için de çok iyi bir fırsata sahibiz. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Onların buradan mutsuz ayrılmalarına izin vermeyelim.”