Alexander Sörloth... 2019-2020 sezonunda tek sezonluk Bordo-Mavili performansı ile iz bıraktı. Norveçli, 34 maçta 24 kez fileleri havalandırırken, bu performans şampiyonluğa yetmedi. 2 sezon sonra ise Trabzon'a bir Kuzeyli'nin daha yolu düştü: Andreas Cornelius. Danimarkalı santrfor, ortaya koyduğu futbol ile şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri oldu. Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki Kayserispor maçında golünü atan, Adana Demirspor deplasmanında da 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Cornelius yine golünü attı. 3 karşılaşmadır ağları havalandıran Cornelius, 3. dakikada Ömür'ün asistinde şampiyonluk ateşini yaktı. Gol sayısını 15'e çıkartan Kuzey'in Yeni Kralı, ligdeki krallık yarışında Umut Bozok ve El Kaabi'yi yakaladı.

Şampiyonluğu erteleyebilirdi

Bu arada Fırtına'nın sadece atanı değil, tutanı da şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Her sezon performansının üstüne daha da koyan Uğurcan Çakır, dün de Antalyaspor karşılaşmasında yıldızlaştı. Maç boyunca başarılı bir performans sergileyen Uğurcan, 51. dakikada Ndao'ya, 'Dur' diyemedi. 26 yaşındaki file bekçisi, golden 5 dakika sonra belki de şampiyonluğu erteleyebilecek penaltıda Fredy'e geçit vermedi.