Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ı izlemeye corona engeli!

Trabzonspor’da geçen sezondan bu yana ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır’a özellikle bu sezon başından beri yakın takip uygulanıyor.

Birçok Avrupa temsilcisi, birkaç maçta 23 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi.

İngiliz devleri Liverpool ile Chelsea de haftalar öncesinden Pazar günü oynanan Başakşehir mücadelesine oyuncu izleme ekiplerini göndermeyi planlıyordu. Ancak corona virüsü nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda bu ekipler scoutlarını Trabzon’a gönderemedi.