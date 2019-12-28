Son dakika haberi: Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sakatlanması Bordo Mavili ekipte moralleri bozdu. Mücadelenin 53. dakikasında ön direğe gelen rakip ortasına Jose Sosa ile beraber yükselen kaleci Uğurcan, yere indiği esnada bileğini burktu.

Acılar içerisinde kalan 23 yaşındaki kaleci, oyuna devam edemedi ve yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Yürümekte zorlanan başarılı eldiven, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.