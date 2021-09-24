19 milyon Euro’luk tahmini piyasa değeriyle, ‘Transfermarkt’a göre Süper Lig ’in en kıymetli kalecisi olarak gösterilen Uğurcan Çakır, Konyaspor karşısında kariyer maçlarından birini oynadı. Hem ilk yarıda hem de ikinci devrede inanılmaz kurtarışlar yapan Trabzonspor ’un kaptanı, özellikle son 15 dakikalık bölümde devleşti. 82 ve 87. dakikalarda çizgi üstünde topu tek eliyle çıkartan Uğurcan, alınan 1 puanda en büyük pay sahibiydi. Toplamda 8 kurtarış ile kariyer rekorunu egale eden Uğurcan Çakır, bu sezon Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile birlikte bir maçta en çok kurtarışa imza atan isim oldu.

Herkes onu konuştu

Konyaspor’un hocası İlhan Palut onun için, “Ekstra performansı 1 puan almamıza neden oldu” derken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da oyuncusuna övgüler yağdırdı. 2 gol atan Endri Çekiçi ile birlikte maçın kahramanı olan Uğurcan Çakır, sosyal medyada gündem oldu.