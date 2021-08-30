Trabzonspor’da Uğurcan Çakır 'dalya' dedi

Trabzonspor ’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Giresunspor karşılaşması farklı bir anlam ifade ediyordu. Avrupa devlerinin radarındaki tecrübeli eldiven, dünkü maçla birlikte Süper Lig kariyerindeki 100. sınavına çıktı. Kalesini gole kapatarak 'dalya' diyen başarılı file bekçisi 3 puanla birlikte geceyi mutlu bitirdi. Uğurcan ligdeki 100 maçında toplamda kalesinde 113 gol gördü.

Maçın ardından konuşan başarılı kaleci, "100. maçımda kaptan olarak sahaya çıkmam ayrı bir gurur verdi. 3'te 3 yaptık çok mutluyuz" dedi.