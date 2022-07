Altyapısından yetiştiği Trabzonspor ’da basamakları adım adım çıktı Uğurcan Çakır... 2017’de ilk kez A takımda lig maçı oynadı, ertesi yıl Fenerbahçe derbisinde devraldığı eldivenleri bir daha kimseye bırakmadı. Kaptanlığa yükseldi; Süper Kupa, Türkiye Kupası ve son olarak lig şampiyonluğu yaşadı. A Milli Takım ’ın birinci kalecisi olmayı başardı. 18 milyon Euro’luk tahmini piyasa değeriyle sadece Trabzonspor’un değil, Süper Lig’in de en kıymetli oyuncusu olarak gösterilen Uğurcan, Slovenya kampında FANATİK’e çok özel açıklamalar yaptı...

Röportaj: Serkan Hacıoğlu

‘Trabzonspor hakkımız olanı verir’

Yönetimle bu konuda bir görüşme oldu mu peki; sözleşmenle ilgili, geleceğinle ilgili?

Ertuğrul Başkan (Doğan) ile sözleşmeyi konuştuk. Söylediler düzelteceklerini tabii ki. Çünkü maaş dengesi var. Ve Trabzonspor da zaten hakkımız olanı veriyor. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Zaten konuştuk bu konuyu da. Belli olsun işler. Ondan sonra ikinci plan, o olacak tabii ki.

Geçen sezondan itibaren transferle ilgili sürekli haberler çıkması senin motivasyonunu nasıl etkiliyor?

Benim motivasyonumu çok etkilemiyor açıkçası. Çünkü ben her zaman en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Trabzonspor’un kaptanıyım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya uğraşıyorum. Daha fazla çalışıyorum. Çünkü hedeflerim var. Gitsem de kalsam da en iyi şekilde antrenman yapıp, sezona hazırlanmak istiyorum burada. Dedikodular beni etkilemiyor. İşime odaklanıyorum. Ben her zaman daha fazlasını ortaya koymayı hedefliyorum.

‘Kelimelere dökmek imkansız’

Şampiyonluk maçında Antalyaspor karşısında penaltı kurtardın, o anda bütün stat senin için tezahürat yaptı. Neler hissettin tam olarak?

Çok güzel bir his. O maç finaldi. Penaltı kurtardım ve şampiyon olduk. Herkes gibi benim de emeğim var. Altyapıdan gelen bir oyuncu olarak çok daha farklı duygular. Biz Trabzonsporluyuz çocukluğumuzdan beri ve hep bu anların hayalini kuruyorduk. Trabzonspor’da oynamaya başlayınca da hayalden ziyade, hedef oldu şampiyonluk. Antalya maçında da o penaltıyı kurtarmak nasip oldu. İnanılmaz bir hikaye ortaya çıktı. O anı anlatmak imkansız, kelimelere dökemiyorum. Hayatım boyunca unutmayacağım. Şehrimize resmi olarak 37 yıl sonra kupayı getirmek gurur verici. Kupaya gidene kadar ki yol ayrı bir anı ve heyecandı. Yaptıklarınızın, çalıştıklarınızın karşılığını görmek bambaşka.

‘Abdullah Avcı büyük şans’

Uğurcan’ın gözünde Abdullah Avcı nasıl? İdmanda, soyunma odasında, maçta... Biraz anlatır mısın?

Her şeyden önemlisi Abdullah hoca bir kere çok iyi insan. Herkese karşı karakterli ve saygılı. İletişimimiz her zaman iyi. Saha içi ve saha dışı hep olumlu konuşur, eksiklerimizi gösterirken motive eder. Teknik-taktik açıdan zaten çalıştığım en iyi hoca diyebilirim. Ama en önemlisi insan olarak yaklaşımı. Herkese yardımcı oluyor. Trabzonspor camiası onun gibi bir hocaya sahip olduğu için kesinlikle şanslı. Ben de öyle. Çünkü Abdullah hocayla beraber kendimi daha fazla geliştirme imkanı buldum. Bütün arkadaşlarım keza öyle ve şampiyon olduk. Bu sene de iddialıyız tabii ki.

‘Altay’la tatlı rekabetimiz var’

Altay’la ilgili spor kamuoyunun yaratmaya çalıştığı bir rekabet var. Aranızdaki iletişim nasıl?

Tatlı rekabet var tabii ki. Arkadaşım elbette. A Milli Takım’a birlikte gidiyoruz. Hak eden, hocanın görev verdiği oynuyor zaten. Sohbetimiz iyi, aynı sahada beraber idman yapıyoruz. Bir sıkıntımız yok, Altay’a da sorsanız aynı şeyi diyecektir. Elbette rekabet var. Sonuçta Milli Takım’ın başarısı önemli. Oynayan elinden geleni yapacaktır.

‘Genç kalecilerimizle konuşuyorum’

Kampta genç kaleciler Taha, Hakan ve Kağan’la çalışıyorsun. Onlara nasıl örnek oluyorsun, neler söylüyorsun?

Ben de 17-18 yaşımda Trabzonspor’la ilk kez kampa gitmiştim. Çok heyecanlıydım, onlarda da aynı heyecanı görüyorum. O zaman önümde abilerim vardı. Onur abiden çok şey öğrendim. Sonrasında Hakan abi (Arıkan), Fatih abi (Öztürk) geldi. Hepsinin ne yaptığını dikkatli izliyordum. Altyapıdan çıkıp geldiğinizde eksikleriniz oluyor sonuçta. Ve ben onlardan bir şeyler öğrenerek eksiklerimi kapatmaya çalıştım. Elbette kendi stilin oluyor. Ama gördüklerinle hepsini birleştiriyorsun. Taha biraz daha tecrübeli. Ama Hakan ve Kağan özellikle bizden ne kapabiliyorsa, kapmalılar. Sık sık konuşuyorum, uyarıyorum. Hepsinin potansiyeli ve yetenekleri var, iyi kaleci olacaklar. Benim yaptığım gibi çok çalışmaları lazım. Kolay değil.

‘Hiç keşke demedim’

Altyapıdan çıktın, tırnaklarınla kazıyarak Trabzonspor’un kaptanı oldun, A Milli Takım’ın kalecisi oldun. Geriye dönüp baktığında, hiç keşke dediğin bir şey var mı?

Keşke dediğim hiç olmadı. Hayal ettiğim, hedeflediğim her şeye adım adım çok çalışarak ulaştım. Şu an yaptıklarımdan gurur duyuyorum. Umuyorum dahi iyilerini de yapacağım.

‘Dorukhan’la iyi anlaşıyoruz’

Kaptan olarak takımda herkesle aran iyi, ancak Dorukhan’la biraz daha yakınsınız, tatilde de birlikteydiniz. Onun için neler söylersin?

Milli Takım’da alt yaş kategorilerinde hep takım arkadaşlığı yaptık, aynı odada kalıyorduk. Hep muhabettimiz vardı, hiç kesilmedi. A Milli Takım’da da aynı şekilde. Yerlisi, yabancısı bütün arkadaşlarımla samimiyim takımda, ancak Dorukhan’la evlerimiz de yakın ve daha fazla vakit geçiriyoruz, iyi anlaşıyoruz.

‘Avrupa’da Oblak ve Mendy Türkiye’de Muslera’

Avrupa futbolunda beğendiğin kaleciler kimler?

Son sezonda Mendy’yi beğeniyorum Chelsea’deki. Oblak zaten çok komple bir kaleci. Türkiye’den de Muslera’yı söyleyebilirim.

‘Sakin yaşamayı seviyorum’

Son olarak aile ve özel hayat... Eşin, çocuğun, baban, annen. Hemen hemen her maçta tribündelerdi. Trabzon’da günler nasıl geçiyor?

Trabzon’da çoğunlukla evdeyiz. Çocuğumla, eşimle vakit geçiyorum. Annemler Antalya’da yaşıyor ama maçlara gelmeye çalışıyorlar. Aile her zaman ekstra güç. Sakin bir hayatım var. Bunu da seviyorum. Sakin bir insanım ve ona göre yaşıyorum. Çok da mutluyum. Tüm aileme destekleri için sizin aracılığınızla da teşekkür ediyorum.





‘Geçen seneden kolay olabilir’

Taraftarlara mesajın nedir, kaptan olarak onlara nasıl seslenirsin?

Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen sezon harika bir başarı hikayesi yazdık hep birlikte. Bize büyük destek verdiler. Deplasmanlarda karşıladılar, otellere geldiler, havalimanlarında hiç yalnız bırakmadılar. Başarının büyük payı onların. Onlar olmasa belki de yapamazdık, ki pandemi döneminde taraftarsız oynadığımız maçlarda sıkıntı yaşamıştık. Oradan anlaşılıyor zaten verdikleri katkı. O sezon da şampiyonluğa oynuyorduk. Taraftarımızın içi rahat olsun. Buraya gelen her oyuncu bizim canımız. Hepsine yardımcı olmaya ve Trabzonspor’u hissettirmeye çalışıyoruz. Trabzonspor’a gelen her oyuncu çok mutlu oluyor ve hızlı kaynaşıyor. Gerçek anlamda aile ortamı var kampta. ‘O müziği dinletmeliyiz’ Oturmuş bir takımız ve bu sene de iyi futbolcular aramıza katıldı. İyi çalışıp, hocanın istediklerini yaparak yine şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Çünkü hedefimiz her zaman zirve ve her kulvarda kupa kazanmak. Açıkçası ben geçen seneden de kolay olabileceğini düşünüyorum. Önce Süper Kupa’yı alalım. Sonrasında Şampiyonlar Ligi Play-Off’u var. Gruplara kalıp, taraftarlarımıza Trabzon’da o müziği dinletmek istiyoruz. Geçen seneki unutulmaz anılar için de hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar şampiyon olmak istiyoruz.

'Herkes burada oynamak ister'

Uğurcan Çakır gidecek mi, kalacak mı? Herkesin merak ettiği konudan başlayalım. Özellikle Şampiyonlar Ligi sezonunda kimse seni kaybetmek istemiyor...Nasıl değerlendireceksin?

Şu an tam belli değil aslında.Biraz zamana bıraktım, kulüp de aynı şekilde. Tabii Trabzonspor’da kupalar kazandım ama kendi kariyerim için gitmem iyiyse, önemliyse gitmek isterim. Ama değilse zaten Trabzonspor’da oynuyorum, Türkiye’nin en büyük camiası bana göreve son şampiyonu. Herkes burada oynamak ister. O yüzden gitsem de kalsam da mutsuz olacağım bir durum kesinlikle yok. Kariyerim için doğru takım olursa, hem kulübümün hem benim beklentilerim karşılanırsa, Avrupa hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Onun dışında burada zaten mutluyum. Sonuç olarak şu an net bir şey yok ve zaman gösterecek. Daha var zaten transfere. Hayırlısı olsun.