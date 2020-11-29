Bordo- Mavililer’in savunma anlamındaki toparlanması, Uğurcan Çakır’ın performansına direkt yansıdı. Penaltıyı engelleyip 8 kurtarış yaptığı Kasımpaşa maçında dahi kalesinde 4 gol gören Milli file bekçisi, Abdullah Avcı sonrası çıktığı iki lig karşılaşmasında da duvar ördü. Avrupa kulüplerinin radarındaki Uğurcan, Aralık 2018’deki Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarından bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında kalesini gole kapattı. Erzurum ve Ankaragücü maçlarında Trabzonspor minimum seviyede pozisyon verirken, Uğurcan da ender gelişen tehlikeleri çok iyi savuşturdu. Abdullah Avcı’nın hedefi, önümüzdeki haftalarda da savunma başarısını sürdürüp, Trabzonspor’u ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri haline getirmek.