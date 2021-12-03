Sezon öncesi transferleri erken yapan Trabzonspor , devre arasında da benzer politikayı izleyecek. Bordo-Mavililer, kanat ve sol bek mevkilerini güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan ile sürekli görüş alışverişinde bulunurken, listeye iki isim daha eklendi. Futbol İzleme Komitesi’nin bir süredir takip ettiği sol bek Tymoteusz Puchacz ve kanat Ola Solbakken radarda. 1999 doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak TFF listesine eklenme şansı bulunan Puchacz, Union Berlin forması giyiyor. Sezon başında bonservisine 2.5 milyon Euro ödenen Polonyalı oyuncunun kiralık olarak şartları araştırılıyor.

Kanada genç aday

Bodo Glimt forması giyen Solbakken ise hem sağ hem de sol kanatta görev yapıyor. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki Norveçli yıldız, çıktığı 33 maçta 11 gol, 8 asistlik hücum performansı gösterdi. Solbakken, 2 kez Norveç Milli Takım formasını da giydi.