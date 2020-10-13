Trabzonspor'da Trondsen kadroda yok, Djaniny için karar...
Trabzonspor, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de oynayacak futbolcuların listesini TFF'ye gönderdi. Son olarak golcü oyuncu Semedo Djaniny transferini yapan bordo-mavili takım listeye uzun süreli sakatlığı bulunan Andres Trondsen'i eklemedi. Djaniny forma numarası belirtilmeden eklenirken kurul kararının beklenildiği notu düşüldü
Trabzonspor, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de oynayacak futbolcuların listesini TFF'ye gönderdi. Son olarak golcü oyuncu Semedo Djaniny transferini yapan bordo-mavili takım listeye uzun süreli sakatlığı bulunan Andres Trondsen'i eklemedi. Djaniny forma numarası belirtilmeden eklenirken kurul kararının beklenildiği notu düşüldü