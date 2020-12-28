TFF 1.Lig’in flaş ekibi Tuzlaspor’da müthiş bir sezon geçiren Gökcan Kaya, Trabzonspor’un radarına girmişti. 25 yaşındaki gurbetçi orta saha için elini çabuk tutan Bordo-Mavililer, hem oyuncu tarafı hem de kulübüyle kurulan temaslarda büyük mesafe katetti, söz kesildi. Danimarka’nın altyaş milli takımlarında da forma giyen 1.80 boyundaki Gökcan bir sürpriz yaşanmazsa Trabzonsporlu olacak.

Gökcan Kaya tamam sıra Yunus ve Berat’ta

Bordo-Mavililer’in direkt ilk 11 için düşündüğü isimler ise Yunus Mallı ve Berat Özdemir. Wolfsburg’da kulübeye hapsolan ve Ocak’ta Almanya’dan ayrılması beklenen Yunus konusunda Abdullah hoca ısrarcı. Avcı, ön libero olarak da Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’in alınması halinde takıma uzun yıllar katkı sağlayabileceği görüşünde. Berat yaz döneminde de istenmiş ancak bonservisi pahalı gelmişti.

Ömer Necati Albayrak





Yabancıda hedefler Khratin ile Pochettino

Bordo-Mavililer’in özellikle orta saha konusunda bol alternatifli bir listesi var. Potansiyeli yüksek yabancı isimleri radarına alan Fırtına’nın takip ettiği oyuncular Arjantinli Tomas Pochettino ve Ukraynalı Igor Kharatin. 1996 doğumlu Pochettino’nun da 25 yaşındaki Kharatin’in de kulüpleriyle sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Daha önce Boca Juniors forması giyen Pochettino orta sahanın merkezinde iki yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Macaristan kulübü Ferencvaros’ta görev yapan Kharatin ise tam bir 6 numara yani defansif orta saha. Kharatin bu sezon 10’u Şampiyonlar Ligi (elemeler dahil) olmak üzere 24 maça çıktı, 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Pochettino ise Talleres formasıyla 25 karşılaşmada 3 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

Safa Can Konuksever





Forvette favori Marko Livaja

Norveç’te Bodo Glimt ile şampiyonluk yaşayan ve kulübüyle kontratı biten Philip Zinckernagel’in menaceriyle temaslarını sürdüren Trabzonspor, bu hafta daha somut adımlar atacak. Hücum hattında her iki kanatta görev yapan Zinckernagel, geçen sezon 22 gol, 24 asistlik inanılmaz bir skor katkısı yapmıştı. Forvette favori aday ise Marko Livaja... Sezon başından beri radarda olan Hırvat yıldız, AEK’nın kendisine yaptığı yeni kontrat teklifini kabul etmedi. Yunan ekibiyle 6 aylık kontratı kalan 27 yaşındaki Livaja’nın yıllık 1.5 milyon Euro ücret talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi, Livaja’nın ücretini aşağıya çekmeye çalışıyor.



