Son Karagümrük galibiyeti sonrası Abdullah Avcı’nın, “Başkan ve yönetim yoğun şekilde çalışıyor” sözleri dikkat çekerken, Trabzonspor bu hafta 1-2 transferi noktalamak istiyor. Özellikle orta saha için acil takviyeye ihtiyaç duyan Bordo-Mavililer’de, Başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat devrede. İç piyasada öncelikle hedef Berat Özdemir... Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki ön liberosu için diğer İstanbul kulüpleri ve bazı Avrupa takımlarının devrede olduğu belirtilirken, Bordo-Mavililer elini çabuk tutuyor. Bir süredir Gençlerbirliği ile temas halinde olan Karadeniz ekibi, taksitler halinde ödenmek kaydıyla 2.5 milyon Euro’luk bir teklif yapmıştı. Ayrıca takasta Bilal ve Diabate gibi isimlerin de önerilmesi bekleniyor. Hafta içinde başkanlar düzeyinde görüşmeler olacak ve Trabzonspor, Berat’ın ardından kulübünü de ikna etmek için tüm şartları zorlayacak.

Menajeri takibe geçti

Arjantinli Enzo Perez konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. River Plate forması giyen 34 yaşındaki yıldız orta sahanın menajerlik şirketi, sosyal medyadan Trabzonspor’u takibe aldı. Kariyerinde Valencia, Benfica gibi kulüpler bulunan ve 26 kez Arjantin Milli Takımı’nın formasını terleten Perez, tecrübesi ve lider karekteriyle öne çıkıyor. Nitekim Trabzonspor da Sosa sonrası böyle bir oyuncunun eksikliğini yaşıyor.

Safa Can Konuksever