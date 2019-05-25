Süper Lig’de Trabzonspor, dün itibariyle sezona nokta koydu. Artık Bordo-Mavililer’de tüm gözler, yeni sezon için yapılacak transferlere çevrildi. Yönetim ve teknik direktör Ünal Karaman, listedeki isimler için hemen harekete geçerken, hem iç transferde Rodallega hem de dış transferdeki 4 futbolcu için temaslar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikle ülkesi Kolombiya’dan da teklifler alan Rodallaga’ya yönetim, “Gel görüşelim” mesajını gönderdi. Sözleşmesi biten tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık bir kontrat teklif edilecek.

Bonservisi elinde

Yurt dışı tarafında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’da oynayan orta saha oyuncusu John Ogu ile yapılan görüşmelerde artık sona gelindi. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun en yakın zamanda imza atması bekleniyor. Ayrıca Kayseri’den stoper Kana Biyik, Ümraniye’den orta saha Emircan Altıntaş ve aynı pozisyondaki Eskişehir’den Fıratcan Üzüm’le de temaslar tüm hızıyla sürüyor.