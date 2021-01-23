Kadrosunu bir kanat bir de 10 numara ile güçlendirmek için uzun süredir çalışan Trabzonspor’da iki bölge için 4 aday var. İşte çifte bomba patlatmaya hazırlanan Bordo-Mavililer’deki son gelişmeler:

İlk aday Carcela:

Yönetimin kanat transferinde belirlediği ilk aday Mehdi Carcela-Gonzalez. Standard Liege, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyu satmaya hazır. Ancak Belçika ekibi kapıyı 1.5 milyon Euro’dan açtı. Trabzonspor ise haziranda boşa çıkacka bir futbolcu için bu kadar yüksek ödeme yapmak istemiyor. Yönetim, fiyatı 800 bin Euro’ya çekmek için çalışıyor. Carcela-Gonzalez ile yapılan görüşmelerin ise olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. 31 yaşındaki solak yıldız, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Papu Gomez Fırtına’ya kaldı

Trabzonspor’un 10 numara için rüyalarını süsleyen isim, Atalanta’daki performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Papu Gomez. Abdullah Avcı’nın takımda görmeyi çok istediği Arjantinli yıldıza Arsenal ve Sevilla’nın talip olduğu iddiası moralleri bozmuştu. Ancak Arsenal’in Martin Odegaard’a yönelmesi, Sevilla’nın ise Gomez’le ilgilenmediğinin ortaya çıkması, Trabzonspor’un bu transferde gaza basmasına neden oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da taraftarları fazlasıyla heyecanlandıran 32 yaşındaki maestro için şartları zorlamaya kararlı.

Chiquinho hazır bekliyor

Bordo-Mavililer, 10 numara transferinde Gomez’in alternatifini de belirledi: Chiquinho... Benfica forması giyen Portekizli futbolcu için yapılan kiralama görüşmelerinde büyük yol kat edildi. 25 yaşındaki oyuncuyla kurulan temaslarda da olumlu yanıt alındı. Trabzonspor Yönetimi, bir anlamda Chiquinho’yu hazırda bekletiyor. Papu Gomez’de ilerleme sağlanamaması halinde, Portekizli’ye imza attırılması bekleniyor. Chiquinho, Morierense’de 38 maçta 10 gol, 8 asistlik performansı sonrası 2019’da 5 milyon Euro’ya Benfica’nın yolunu tutmuştu.

Edera son tercih

İtalyan basını, Torino forması giyen Simone Edera’ya Trabzonspor’un talip olduğunu yazmıştı. Haberlerde, Bordo-Mavililer’in 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak için girişimlere başladığı belirtilmişti. Fırtına’nın Edera’ya ilgisinin olduğu ancak transfer listesinin üst sıralarında yer almadığı öğrenildi. Abdullah Avcı’nın, bu sezon sadece 4 maça çıkan, geçen sezon ise 13 maçta 394 dakika (Maç başına 30 dakika) oynayan Edera’ya çekimser yaklaştığı kaydedildi. İtalyan oyuncu şimdilik son tercih olarak görülüyor.



