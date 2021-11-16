Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Bordo-Mavililer, en ciddi çabayı kanat takviyesi için gösteriyor. Trabzonspor , çapraz bağları kopan Gervinho’nun yerine çok kaliteli bir isim almayı hedefliyor. Şampiyonluk yarışında işi şansa bırakmak istemeyen yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’nın öncelik verdiği Edin Visca ve Cristian Tello konusunda düğmeye basmıştı. Tecrübeli hoca, iki yıldızdan birini mutlaka kadroda düşünürken, listeye farklı oyuncular da ekleniyor. Bu isimlerden biri; Andriy Yarmolenko...

Maliyetine bakılacak

West Ham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı kanadın, menajerler tarafından Trabzonspor’a teklif edildiği öğrenildi. Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray ’la da adı anılan Yarmolenko’nun Avrupa’da ciddi piyasası bulunuyor. Ancak kontratının sona ermesine 6 ay kaldığı için bonservis ücreti yüksek olmayacak. Fırtına’nın, oyuncuyla ilgili maliyet araştırmalarına başlayacağı belirtildi. Devre arasına doğru bu konu biraz daha netleşecek.