Trabzonspor’da transfer için kritik hafta

Karadeniz devi ligin başlamasına günler kala transferde gaza bastı. Henüz stoper ve ön libero transferlerini bitiremeyen Bordo-Mavililer kritik haftaya girdi. Fırtına, Beşiktaş maçına kadar en az 2 ismi açıklamayı planlarken, bu oyunculardan imzaya en yakını Yordon Osorio... Venezualılı stoperle her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, Porto ile ufak pürüzleri halletmeye çalışıyor. En kısa zamanda 26 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralandığının açıklanması bekleniyor.

Kiralama formülüyle...

Fırtına stoperdeki ikinci adayı Vitor Hugo için de görüşmelerine devam ediyor. Yönetim, Brezilyalı futbolcuyu Palmeiras'tan koparmaya çalışırken, kiralama formülü üzerinden temaslar tüm hızıyla sürüyor. Ön libero için Ivan Marcone ve Claudio Baeza için de bastırılırken, 8 numara transferi için Manuel Fernandes'le imza aşamasına gelindi. Bordo-Mavililer pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına kadar Osorio ile Fernandes'i bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.