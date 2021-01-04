Berat Özdemir

Yaz transferinde Trabzonspor’un kapısından dönen Berat Özdemir bu kez Bordo-Mavili formaya yakın...Gençlerbirliği’nde misyonunu tamamladığını düşünen ve Ocak ayında ayrılmayı düşünen 22 yaşındaki ön libero, Abdullah Avcı’nın ilk hedefi. Hem yaşı hem de yüksek potansiyeli nedeniyle uzun yıllar Trabzonspor’a katkı sağlayabileceği düşünülen Berat için yönetim kesenin ağzını açtı. Taksitler halinde ödenmek kaydıyla son olarak 2.5 milyon Euro seviyelerine çıkan Karadeniz ekibinin kurmayları, takasta oyuncu verebileceklerini de söyledi. Gençlerbirliği Yönetimi ise Avrupa’dan da talipleri olan Berat için rakamı biraz daha artırmaya çalışıyor. Kıran kırana pazarlıklar sürerken, hafta içinde düğümün çözülmesi bekleniyor

Yunus Mallı

Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilecek, çok yönlü bir hücum oyuncusu arayan Trabzonspor, Yunus Mallı’yı ikna etmeye uğraşıyor. Wolfsburg’da gözden düşen ve devre arasında takımdan ayrılacak olan 28 yaşındaki Milli yıldız, bedelsiz şekilde bonservisini almaya çalışıyor. Sezon sonunda Bundesliga ekibiyle kontratı bitecek olan Yunus, Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde yine Abdullah Avcı’nın radarındaydı. Yunus’un menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı ile temasını hiç kesmeyen Trabzonspor Yönetimi, hafta içinde masaya oturacak. Yazın düzenlenecek olan EURO 2020’de yeniden A Milli Takım kadrosuna seçilmek isteyen ve bunun için düzenli oynaması gereken Yunus, Türkiye’ye gelip göz önünde bir performans göstermek amacında.

Enzo Perez ve Guido Pizarro

Bu sezon en büyük sıkıntıyı orta sahada yaşayan Trabzonspor, özellikle lider oyuncu eksikliği çekiyor. Abdullah Avcı, şartların oluşması halinde orta alana toplam 3 transfer isterken, futbol izleme komitesinin belirlediği iki isim var: Enzo Perez ve Guido Pizarro. Her iki futbolcu da Arjantinli. Meksika’da Tigres forması giyen 30 yaşındaki Pizarro’nun kulübüyle 6 aylık sözleşmesi kaldı. Arjantin basını, Trabzonspor’un 1.86 boyundaki yıldızla ilgilendiğini yazdı. Pizarro’nun kariyerinde daha önce Sevilla tecrübesi bulunuyor. Enzo Peres ise 34 yaşında ve 26 kez Arjantin Milli Takımı’nın formasını terletti. River Plate’te oynayan Perez tecrübesi ve lider karakteriyle dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi, her iki oyuncu için de nabız yokluyor



