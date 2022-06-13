Süper Lig'de sezon sona erdi ve ekipler yeni sezonun planlamalarını gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor 'un başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, TRT Spor'da katıldığı programda oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Avcı'nın o açıklamaları:

"Tekneyle çıktığımız gün anladım ki çok büyük bir şey olmuş. Denizin üstü bir film platosu gibiydi."

"Trabzonspor her zaman sahaya çıktığında rakibine gücünü hissettirir. Transferde mevkiler belli çalışmalarımız devam ediyor."

"İlhan Palut'u başarısız sayabilir miyiz? Belli bir felsefesi var ve ben çok beğeniyorum. Ama inanın 2-3 sene daha lig ikincisi olsun başarısız sayılacak."

"Yurt dışına gitme trenini kaçırdım diye düşünüyorum."

"Son 7 senedir Milli Takım kalesini Abdullah Avcı'nın kaleci departmanının çalıştırdığı kaleciler koruyor. Volkan Babacan, Mert Günok, Uğurcan Çakır..."









transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Transfer yanıtları

Uğurcan Çakır gidecek mi?

"Uğurcan Çakır'ı önceden biliyordum ama çalışmak burada nasip oldu. Harika bir kaptanlık yaptı bu sezon. Transfer süreci şu anda nasıl? Çok bir bilgim yok. Bekleyip, göreceğiz."

Nwakaeme'nin sözleşme durumu?

"Nwakaeme, Trabzonspor için özel bir insan, özel bir oyuncu. 4 senedir önemli katkıları oldu. Kulüple görüşmeleri devam ediyor. Takımla iyi bir ilişkisi var. Bu süreç yönetimle onun arasında devam ediyor. Ben de bu süreci dışarıdan takip ediyorum"

"Süreci ben de bekliyorum, olmazsa B planını hazırlamaya çalışıyoruz. Ama burada önemli olan kurum Trabzonspor. Trabzonspor için burada doğru karar neyse onu vermeye çalışacağız"

Abdülkadir Ömür kalacak mı?

"Abdülkadir Ömür çok özel bir oyuncu, durumun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."







