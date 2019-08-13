Trabzonspor'da tek gündem Prag

Avrupa’da engelleri aşarak gruplara kalmak isteyen Bordo-Mavililer’de gündem Sparta prag... Taraftar tümbiletleri tüketti, Ünal Karaman tümplanlarını zafer üzerine yapıyor. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi de turun geçilmesini hedefliyor.

13 Ağustos 2019, Salı 06:01
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Trabzonspor'da tek gündem Prag

Avrupa serüvenine 8 Ağustos’ta başlayan ve Çekya’da Sparta Prag ile kozlarını paylaşan Karadeniz ekibi, 2-2’lik skorla Türkiye’ye dönmüştü. Son 6 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor’da taraftarlar da rövanş öncesinde görevlerini yerine getirdi.

Grupları istiyorlar

Bordo-Mavili futbolseverler kısa sürede Prag karşılaşmasının biletlerini tüketti. Taraftarın bu ilgisinden memnun olan Fırtına, Medical Park Stadyumu’nda hata yapmak istemiyor.

26 Şubat’ta oynadığı ve Ümraniyespor’a 3-1 yenildiği Türkiye Kupası maçından bu yana oynadığı 16 mücadelede yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman da tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Bordo-Mavili yönetim de 4 yıl sonra katılınan Avrupa macerasında hedefi gruplar olarak belirledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Prag engelinin aşılmasını ve bir üst tura yükselinmesini planlıyor.

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